Martín Anselmi confiesa cómo convenció de quedarse en Cruz Azul a Carlos Salcedo

Cruz Azul avanzó a la final del fútbol mexicano tras eliminar a Rayados de Monterrey y e vivirá una edición más de una disputa por el título en contra de las Águilas del América. Tras el pase a la final, el entrenador sudamericano habló sobre el gran momento que vive Carlos Salcedo, quien ha recibido duras críticas de la afición de Cruz Azul y contó como lo convenció y fue el proceso para que el “Titan” se quedara en la Máquina este torneo.

“Yo no voy a ser el que descubra la jerarquía de Carlos Salcedo tiene mucha experiencia para enseñarnos ha sido campeón y ha vivido muchas cosas difíciles, es una persona sensible y honesta y cuando se encuentran personas de frente con la verdad y sin vueltas yo creo en eso, no es que Carlos no estaba en planes, el precisaba un tiempo para definir su futuro y llego un momento en el que retornó a los entrenamientos, tuvimos una charla y él me planteo lo que estaba viviendo yo empaticw enseguida en eso y nos pusimos tiempos, a ver qué es lo que depara, es u. Jugador importante y nos gustaría que te quedes, pasaron 15 días y él retornó, con el grupo, y con el correr de tiempo pierde casi 50 sesiones de entrenamientos, fue casi a tono, y nos fue demostrando el gran jugador que está”, mencionó Anselmi.

Por otro lado el estratega sudamericano habló sobre el clasificarse a la liga de campeones de la Concacaf del próximo año, además de mencionar la forma en que vivió el dramático encuentro frente a Rayados de Monterrey.

“Al final creo que Cruz Azul tiene que estar jugando torneos internacionales, pero si con el correr de las fechas queríamos vernos ahí, estoy muy feliz de jugar torneos internacionales acá arriba, me han tocado todos en Sudamérica y son hermosos, me gusta tener dos competencias, feliz de ese objetivo, que no es poco.

Creo que es un deporte en el que se vive con mucha ansiedad, mucho resultado siempre, cuando digo mucha ansiedad habla de poca paciencia, creo que es una reflexión para todos los que estamos involucrados en este Deporte, lo dije la semana pasada yo no soy un mago, soy un entrenador y trabajador, necesito tiempo para demostrar el trabajo, no sé si es justo con Cruz Azul, hemos construido día a día día a día una gran familia, pusimos siempre al equipo primero y nos pusimos al servicio el equipo y eso no me preguntes donde pero se ve reflejado en cada partido, lo que está viviendo el hincha de Cruz Azul es un premio para ellos, es uno que sabe de buenas, malas pero está, hoy reventaron el estadio lo vivieron intensamente te y para nosotros qué fui hincha darle una alegría es una de las cosas más linda que se pueden vivir”, finalizó Anselmi.

La final del fútbol mexicano se jugará el próximo jueves la ida en el Estadio Ciudad de los Deportes, y la vuelta el domingo en la cancha del Estadio Azteca, con horarios por confirmar a través de la Liga BBVA MX.

