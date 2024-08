Lo que dijo Martín Anselmi sobre la reanudación de la Liga MX mientras Cruz Azul disputa Leagues Cup

Algunos equipos que quedaron eliminados en la Leagues Cup 2024 podrán adelantar partidos de la Liga MX. Ante esto, el técnico de Cruz Azul, Martín Anselmi, habló de esta decisión, mientras el equipo celeste disputará los Octavos de Final ante Mazatlán.

La Liga MX decidió que serán 3 los partidos que se adelantarán, y el técnico de Cruz Azul, Martín Anselmi, reveló que espera que se respete el calendario y que no tendrán desventaja sobre la decisión de que se disputen partidos como el Pueblas vs Monterrey, Xolos vs Santos o el Atlético San Luis vs Querétaro.

¿Qué dijo Martín Anselmi sobre la Liga MX?

“A nosotros nos tocaría jugar contra el Querétaro, y el Querétaro ya fue eliminado y nosotros no. Así que ese partido no se puede adelantar, pienso que se va a respetar el calendario, entonces en ese sentido no creo que corramos con desventaja. Ahora, si tenemos que jugar un partido entre semana contra un rival que viene descansado, su puede ser”, aseguró Martín Anselmi.

“No quiero opinar, porque no lo tengo claro, si está claro que durante este torneo se para la Liga MX, entonces nosotros estamos disputando acá este torneo y en cuanto acabemos nos ocuparemos del torneo local”, reveló.

¿Cuándo juega Cruz Azul en la Leagues Cup?

Cruz Azul enfrentará al Mazatlán en los Octavos de Final de la Leagues Cup 2024. El partido se disputará el martes 13 de agosto en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

