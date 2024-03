Cruz Azul merecía más frente a Necaxa: Martín Anselmi

La Máquina de Cruz Azul no pudo con los Rayos del Necaxa y vivió su cuarta derrota en lo que va del Clausura 2024 (Pachuca, América, Santos, Necaxa); sin embargo, para el técnico argentino, Martín Anselmi sus jugadores merecían más en el duelo frente a los Rayos donde cayeron en casa 2-1.

“Llegamos porque logramos convertir algo que con Santos no logramos, al final se trata de eso, de ser dominante, generar situaciones de gol y en cuanto más genera más probabilidades de convertir, se da la contundencia, me preocupa si no le generamos, por ahí merecíamos convertir un gol más”, mencionó el estratega cementero en conferencia de prensa.

Martín Anselmi cambia su estrategia

Por otro lado, Martín Anselmi destacó lo que su equipo tiene que hacer luego de que la mayoría de los rivales los analizan y parecen haber encontrado la fórmula contra la estrategia e idea del club cementero.

“Al final, obviamente los rivales nos analizan, tratan de aprovechar las ventajas que pueden llegar a tener hoy con relación en Santos hemos trabajado mucho los errores con Santos, hemos tratado de balancear distinto, tres medios o dos medios, nosotros también cambiamos, seguir analizando el rival para que eso que analice el rival le genere una sorpresa, se trata de eso, si algo que funcionaba ahora no, nos tenemos que transformar para que lo que planeo el rival se repodruzca dentro del terreno de juego”.

El entrenador de Cruz Azul cerró hablando sobre lo mucho que pesa la ausencia de alguien como Willer Ditta que ya fue suspendidos 4 partidos en lo que va del certamen.

“Al final Willer es un jugador muy importante y no contar con él no me gusta, pero hemos trabajado mucho para corregir errores defensivos, no es algo que me preocupa, me ocupa, me gusta jugar mucho la parte defensiva, no estamos recibiendo goles de defensa organizada, las transiciones, las hemos corregido, bueno en el juego directo tenemos que seguir trabajando es algo que nos ocupa y obviamente a nadie le gusta que le conviertan gol”, finalizó el entrenador.

