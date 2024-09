Lo que soltó Martín Anselmi de Kevin Mier en conferencia de prensa

Cruz Azul sigue en plan grande en este Apertura 2024 y a pesar de que perdió el invicto a media semana en su visita al Atlético de San Luis, se mantuvo en el liderato, regresó a la victoria y aún cuenta con el invicto en casa tras derrotar al Guadalajara en el estadio Azul, duelo correspondiente a la Jornada 9 del fútbol mexicano.

Un triunfo en el que también destacó Kevin Mier, guardameta colombiano que poco a poco se ha ido ganando el respeto y cariño de los aficionados celestes, por lo que Martín Anselmi no dudó en elogiar al guardameta cementero.

Razones para no perderse la Champions League | Miss Champions

Te puede interesar: Fernando Gago EXPLOTA y se engancha con reportero tras derrota vs Cruz Azul

Los elogios de Martín Anselmi a Kevin Mier

“El arquero de Cruz Azul participa poco si mucho en la construcción del juego y cuando le toca tiene que estar es difícil cuando te llega poco, sin lugar a dudas es un arquero de selección no voy a descubrir nada, soy feliz de tenerlo en todos los sentidos, es una gran persona, un placer trabajar con el y encima es un gran jugador de campo, por ahí otro no arriesgaría pero nosotros sabemos que dependemos de ese pase, el feedback que da desde atrás es impresionante no porque lo escucho sino porque lo veo todos los días en el entrenamiento, feliz por el portero que tenemos”, puntualizó Anselmi.

Por ahora Cruz Azul se mantiene como líder del torneo con 22 unidades, dos más que Rayados de Monterrey qué es el equipo que le sigue los pasos en la segunda posición.

Resumen Puebla 2-3 Pachuca | Jornada 9, Apertura 2024

Te puede interesar: Santiago Giménez sale en camilla: Un golpe duro para el Feyenoord y Selección Mexicana