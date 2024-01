Martín Anselmi D.T. de Cruz Azul responde a los abucheos en el estadio Azul

Cruz Azul no arrancó de la mejor forma el Clausura 2024, con derrota 1-0 frente a Pachuca en lo que fue su regreso al Estadio Azul, la que fue su casa por más de 23 años.

Tras la derrota, el director técnico Martín Anselmi recibió algunos abucheos por parte de los aficionados presentes, a los que él respondió en conferencia de prensa.

“He aprendido con el correr del tiempo a prestarle mucha atención a lo que uno puede controlar, y se lo pido mucho a mis jugadores. Lo que está al alcance de nuestras manos hay que controlarlo, y lo que no podemos controlar porque no depende de nosotros, no lo podemos controlar. ¿Qué podemos controlar? Mañana mismo ponerse a trabajar en el partido que viene”, mencionó el entrenador sudamericano.

La gente pide que se quede Juan Escobar

Por otro lado también los gritos de “Escobar” aparecieron en la grada del inmueble en la colonia Nochebuena, haciendo alusión a la discusión que tuvieron Anselmi y Juan Escobar durante la semana pasada.

“Yo puedo controlar lo de adentro, lo de afuera no lo puedo controlar y entiendo al hincha porque como dije en la semana, creo que ya me explayé durante 14 minutos, sobre qué clase de jugador es Juan Escobar”, destacó.

Por último el entrenador de Cruz Azul aseguró que esto va comenzando, que son un equipo en reconstrucción y se va a revertir la situación, además aprovechó para hablar de Gonzalo Piovi, refuerzo para esta campaña que se equivocó en la jugada del gol en contra frente a Pachuca.

“Fue lindo tener a nuestra gente, encontrarnos de vuelta con el hincha. Y es normal que cuando el equipo no gana la atmósfera no sea lo mejor, pero estoy convencido de que lo vamos a revertir, estoy convencido de que esto es partido tras partido, entrenamiento tras entrenamiento. Gonzalo (Piovi) sabe lo que es la presión. Viene de un equipo grande de Argentina, así que está muy acostumbrado a esto. Lo apoyo completamente y estoy seguro que lo hará bien. El gol fue una buena decisión, pero una mala ejecución“, finalizó Martín Anselmi.

