Anselmi: “Cruz Azul no era candidato a nada, ahora somos canditados a todo”

Cruz Azul avanzó de forma dramática a la siguiente ronda de la Leagues Cup luego de ganar en penaltis frente al Philadelphia Union en su segundo compromiso de la fase de grupos del torneo. Ahora de cara a los 16vos de final que sostendrá este viernes ante Orlando City, el técnico Martín Anselmi recordó que hace unos torneos antes de su llegada no se consideraba a Cruz Azul como candidato a coronarse y ahora está entre los contendientes a ser campeón en el torneo qué compita.

“Nosotros somos trabajadores que llegan a un club demostrar nuestro trabajo, ni la etiqueta de críticas puedan desviarnos de nuestro profesionalismo, día a día, cuando llegamos no éramos candidatos a nada y ahora somos candidatos a todo, tenemos que intentar ser nosotros da igual el rival, la competencia, si somos locales o visitantes y así vamos a estar más cerca de conseguir lo que queremos, debemos tener el foco en eso, seguramente nuestra toma de decisión será la adecuado”, mencionó Anselmi en conferencia de prensa.

Anselmi, analizó el ataque de su equipo

El estratega argentino pidió no comparar la cuota goleadora de su equipo conforme a las creaciones de jugadas que han tenido a lo largo de los partidos.

“Sí Cruz Azul hace tres goles es asesino si no los hace no es equipo asesino, tengo que analizarlo así, cuando le ganamos 4-0 a Rayados éramos un equipo asesino y contra Charlotte no porque no las concretamos, es difícil contestar, analizar si somos asesinos o no por los goles que se hace no, me cuesta, es mejor entender el porqué, si se crean o no situaciones de gol y hoy me parece que Cruz Azul me viene pareciendo sólido”, puntualizó Anselmi.

La Máquina Cementera va por el Orlando City

Por ahora, Cruz Azul siguen con vida en el torneo a pesar de no haber ganado ninguno de sus dos encuentros en los 90 minutos y el sueño de levantar el título de la Leagues Cup sigue vigente, el siguiente paso este viernes frente al Orlando City.

