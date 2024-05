Martín Anselmi ha ganado títulos jugando como visitante

Cruz Azul y las Águilas del América empataron a un gol en la final de ida del fútbol mexicano y dejaron todo para la vuelta el próximo domingo. Con un encuentro muy cerrado con polémica y buen fútbol ninguna de las escuadras cedió ante su rival en la cancha del Estadio Azul.

Paea la vuelta la afición de Cruz Azul puede estar tranquila aunque cierran en el Estadio Azteca, la que podría ser una fortaleza para el América, Martín Anselmi técnico celeste sabe lo que es ganar títulos como visitantes e incluso ya se coronó en el Estadio Maracana cuando dirigía al Independete del Valle de Ecuador.

La seguridad de Martín Anselmi

En conferencia de prensa, Martín Anselmi aseguró que el juego de ida fue tal cual como lo esperaban y ahora el siguiente plan es planear la vuelta el próximo domingo en el estadio azteca.

“Ahora me toca revisar el partido ver si hay un detalle para corregir, cambiar algunos metices para atacar al rival. No veo que nos vaya faltado paciencia al contrario, ansiedad, creo que circulamos bien, teníamos la pelota, pero no, todo lo contrario la atmósfera es de una final y lo demostré muchísimo”, mencionó el argentino.

Por otro lado habló Anselmi de no llevarse la ventaja para la vuelta tal cual como lo había hecho en la ronda de cuartos y semifinales en esta liguilla.

“Estas son finales en las que son apretadas, obviamente nosotros en casa o en el primer partido para mí el primero condiciona e ir con ventaja cambia pro hoy muy apretado toca lo mismo, no creo que el domingo se abra de manera distinta, ir allá y tratar de hacer nuestro juego, estamos acumulando muchos partidos seguidos y ser inteligentes, concentrar de vuelta, pasado mañana le dando en el domingo”, puntualizó.

La final de vuelta será el próximo domingo en punto de las 19:00 hrs en la cancha del Estadio Azteca donde conoceremos si llega el bicampeonato para el América o la ansiada décima para Cruz Azul y por supuesto lo podrás disfrutar en la pantalla de Azteca 7.

