No rindió en Cruz Azul y ahora es de los mejores 10 goleadores del mundo

En Cruz Azul son típicas las historias de los delanteros que llegan con la etiqueta de goleadores, y terminan siendo una decepeción. Hasta antes de la llegada de Iván Alonso y Martín Anselmi como director deportivo y entrenador, respectivamente, para que llegara un jugador estable y consistente a la institución, tenía que pasar algo extraordinario.

Ese fue el caso del uruguayo Martín Cauteruccio, quien llegó a la entidad celeste con la consigna de convertirse en un auténtico romperredes, y pasó sin pena ni gloria por La Noria.

Sin embargo, muchas veces eso no quiere decir que los jugadores no tengan talento. Al final de cuentas, para que un jugador no rinda, o sí rinda, deben ocurrir una suma de diferentes factores. Por ejemplo, muchas veces les cuesta mucho trabajo adaptarse a la liga mexicana, o no pueden cargar con la presión de un club que tiene la obligación de ser campeón torneo tras torneo.

Ese parece ser el caso de Cauteruccio, pues el goleador ha tenido un semestre de ensueño en el futbol peruano, colocándose por el momento en el Top 10 de delanteros más letales de todo el mundo.

¿Cuántos goles ha anotado Martín Cauteruccio?

Mientras el futbol mexicano apenas convirtió 23 goles en 106 partidos disputados con la playera celeste, su historia con el Sporting Cristal de la Liga 1 de Perú está siendo totalmente diferente. A sus 37 años, ‘Caute’ ha conseguido la misma cifra anotadora que logró en La Máquina, 23 dianas, pero en sólo 16 partidos. Una cifra más que positiva. Esto le ha alcanzado para convertirse en el actual noveno mejor delantero del mundo en lo que va del 2024.

Por delante de él, se ubican el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, y el atacante del River Plate, Miguel Borja, entre otros elementos de diferentes equipos del mundo.