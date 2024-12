Martín Demichelis asegura que el América es el mejor equipo de México

Todo listo para la final del futbol mexicano entre Rayados de Monterrey y las Águilas del América. Los de la Sultana del Norte arribaron a esta instancia luego de eliminar a los Pumas en cuartos de final y al Atlético de San Luis en semifinales, mientras que los de Coapa echaron a los Diablos Rojos del Toluca y a la Máquina de Cruz Azul.

El primer capítulo del partido por el título se jugará en el Estadio Cuauhtémoc, en la Ciuda de Puebla, este jueves 12 de diciembre; mientras que la vuelta se disputará en el Estadio BBVA, también conocido como el Gigante de Acero, el próximo domingo 15 de diciembre, en punto de las 7:00 PM.

Demichelis aseguró que el América es el equipo más grande del futbol mexicano

Previo a la final de ida en el director técnico de Monterrey, Martín Demichelis, habló en el día de medios y destacó que su equipo jugaría la final contra el mejor equipo del país.

“Esta es una nueva experiencia, orgulloso de estar acá y experimentar esta primera final, a poco tiempo de haber llegado a la Liga MX, no había pasado a esta liga como jugador de futbol, imaginábamos y deseábamos, veníamos muy ilusionados de asumir la responsabilidad que nos asignó la gente que nos fue a buscar a Argentina, pero como lo dije, por no tener un pasado como futbolista o entrenador, lo normal es que nos lleve tiempo de experimentar canchas y jugadores, acá estamos, merecidamente en la final, muy preparado para encarar los dos partidos contra el equipo más grande del futbol mexicano, bicampeón, el profe que ha llegado a tres finales, con un plantel que supo sacar dos situaciones muy difíciles como echar al Toluca y eliminar a Cruz Azul, ambos con ventaja deportiva, vamos a ver dos partidos muy lindos”, mencionó Demichelis en conferencia de prensa.

¿América tiene desventaja de jugar en el Estadio Cuauhtémoc la Final?

Por otro lado el entrenador de Rayados, Martín Demichelis aseguró que no ven como ventaja el hecho de jugar la ida en un estadio alterno como el Estadio Cuauhtémoc y recibir la vuelta en su casa con sus aficionados.

“Son finales, no hay ventaja ni desventaja, no creo que haya un jugador que no quiera salir a jugar los partidos, en caso de igualdad, tendremos la posibilidad de tener más tiempo en la final con el apoyo de la gente, en principio es 90 y 90, no hay ventaja, para nosotros es hermoso, si lo escribíamos antes de empezar, lo queríamos así, primero es el partido de mañana y cerrar en casa”, puntualizar el argentino.

América vs Rayados ver EN VIVO por TV Azteca | Final ida Apertura 2024

El primer capítulo de la final del Apertura 2024, entre América y Monterrey, la podrás disfrutar este jueves a las 7:50 PM (tiempo del centro de México), por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, con todo el equipo de Fut Azteca, Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y Warrior.