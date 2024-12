Martín Demichelis da a conocer la gravedad de la lesión de Lucas Ocampos

La derrota frente al América en el duelo de ida de la Final del futbol mexicano no fue la única mala noticia para los de Monterrey, pues sufrieron una dura baja por la lesión de Lucas Ocampos en los primeros minutos del encuentro, en el estadio Cuauhtémoc. El futbolista de Rayados se resintió a los pocos minutos de haber iniciado el cotejo y salió entre lágrimas y frustración.

Lesión de Lucas Ocampos | América 0-0 Monterrey | Final ida Apertura 2024

Demichelis confirma la gravedad de la lesión de Lucas Ocampos en América vs Rayados

Tras el primer capítulo de la serie, el directo técnico de Rayados, Martín Demichelis, dio a conocer la gravedad de la lesión de Lucas Ocampos.

“Perder no es bueno, perder por la mínima, es el menos mal, la ventaja mínima nos permite ganar en casa y estar en la competición. Empezamos el partido ganando, lo hicimos bien, pero no vinimos a buscar esto, son diferentes acontecimientos del partido, empezamos de mayor a menor, después el rival se sintió cómodo con el 2-1, tuvimos la lesión de Lucas, mucho no se puede hacer, no va a llegar para el domingo, es claro”, mencionó el entrenador de Monterrey.

Martín Demichelis confía en la remontada de Monterrey al América en la Final

Por otro lado el entrenador sudamericano aseguró que su equipo tiene plena confianza en remontar el marcador y poder coronarse en la Sultana del Norte el próximo domingo.

“Sin duda, se lo dije a los chicos, si no somos optimistas, no podemos pensar así, para ser campeón hay que ganar uno seguro, con nuestra gente, todos unidos, el hincha de Monterrey va a estar ahí, lo vamos a sacar adelante, vamos a competir para sacar arriba el resultado, estoy seguro. Con todo respeto, por algo es el bicampeón, es su tercera final, merecidamente, le ganó a Toluca, a Cruz Azul, pero nosotros vamos a ser un Rayados asfixiantes, vamos a dar todo, ganando un partido vamos a ser campeones, 90 o 120 minutos, estoy 100% que daremos todo para llevarnos el título”, finalizó el técnico.