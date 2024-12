Esto dijo Martín Demichelis tras la eliminación de Tigres

A pesar de la gran rivalidad que existe entre los Rayados y Tigres, el técnico Martín Demichelis salió a defender a su colega Veljko Paunovic luego de la sorpresiva eliminación que sufrieron ante el Atlético de San Luis en los cuartos de final del Apertura 2024.

El estratega del Monterrey fue cuestionado sobre si el conjunto de la UANL se confió de más en su eliminatoria y que esto provocó que cayeran por marcador global de 0-3 sin siquiera poder anotar un gol en los dos encuentros.

Martín Demichelis defendió a Paunovic tras la eliminación de Tigres

Sin embargo, el ‘Micho’ aseguró que esto no fue la causa del descalabro de los ‘Felinos’ y metió las manos al fuego por el técnico serbio después de las duras críticas que ha recibido por parte de la afición de su club.

“No considero que Tigres haya caído en exceso de confianza, vi los dos partidos y me pongo en los pantalones del entrenador de Tigres, cuando no se alcanzan objetivos con instituciones importantes, pero su equipo llegó 25 veces entre los dos partidos”, comentó en la conferencia de prensa de este martes.

Demichelis resaltó la falta de contundencia como el principal factor del resultado y señaló que en esto no tuvo responsabilidad Paunovic.

“La pelota no entró, no me preguntes por qué, pero llegaron 25 veces con situaciones muy claras y no metieron el gol, el arquero fue figura los dos partidos. Pobre del entrenador. ¿Tiene culpa el entrenador que no haya entrado la pelota cuando el equipo llegó tantísimas veces?”, añadió.

Los cambios que habrá en Monterrey para las semifinales contra el San Luis

Además aseguró que los Rayados no cometerá los mismos errores en los que cayeron por algunos momentos en el duelo de vuelta contra los Pumas de los cuartos de final, antes de conseguir la goleada en el Estadio Olímpico Universitario.

“Tenemos que saber que si no somos nosotros, la vamos a pasar mal como en el primer tiempo en CU, entonces créanme que no habrá exceso de confianza en mis jugadores”, subrayó.

Ahora la ‘Pandilla’ se prepara para enfrentar al Atlético de San Luis en las semifinales sin querer tomar el rol de favorito en esta llave que comenzará el miércoles en el Estadio Alfonso Lastras y terminará el sábado en el Estadio BBVA y usted la podrá disfrutar por Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.