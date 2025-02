Esta fue la clave de Rayados para vencer a Querétaro, según Demichelis

La Pandilla comandada desde el banquillo por el argentino Martín Demichelis, volvió a la senda del triunfo tras vencer de manera cómodo 2-4 a los Gallos Blancos del Querétaro en el Estadio Corregidora en duelo correspondiente a la jornada 7 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX.

Los Rayados apenas sumaron su segundo triunfo en el actual semestre tras vencer a los queretanos, además de que fue su primera victoria fuera del Gigante Acero, por lo que sacar los tres puntos fue sumamente importante.

“Necesitábamos de un triunfo, de consolidar lo que hacíamos muy bien y no lo finalizábamos bien. En muchos de los partidos que no sumamos o sumamos de a uno nos sentíamos cómodos, pero no podíamos cerrar a favor. El futbol tiene eso, en otros partidos hemos pateado 15 córners y hoy en los dos primeros nos ponemos en ventaja 2-0, lo que nos permite estar cómodo, terminar el primer tiempo 3-0", analizó Martín Demichelis el desarrollo del primer tiempo del partido.

¿Monterrey presionado por obtener resultados?

El comienzo del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX había sido sumamente difícil para Demichelis y los Rayados, ya que la presión por resultados favorables ya se percibía al interior de la institución de Monterrey, ante una seguidilla de empates y derrotas en las primeras fechas, además por haber llegado a la final del Apertura 2024 en contra del América, la cual perdieron, todos estos factores hacían que conseguir un triunfo de visita fuera crucial para los objetivos inmediatos en el proyecto.

“Hoy fuimos contundentes, a diferencia de otros partidos donde se jugó más vistoso, pero no concretábamos y llegábamos y nos concretaban. Querétaro era el equipo más difícil para hacerle goles en su campo desde la estadística, como nos quieran contar, pero dos de pelota parada y después dos más”, enfatizó Demichelis sobre las diferencias que vivieron contra Querétaro a diferencia de otros partidos del Clausura 2025.

