Demichelis revela cuándo se verá al mejor Monterrey

Después de que empatar ante el Toluca , por la Jornada 2 del Clausura 2025, el director técnico del Monterrey, Martín Demichelis, se mostró satisfecho con lo realizado por su equipo en la cancha del Nemesio Díez.

Te puede interesar: La explicación de porqué James Rodríguez no tiró el penalti vs Atlas

Resumen: Juárez 1-0 Cruz Azul | Jornada 2, Clausura 2025

“Independientemente del resultado, lo que queremos es la identidad y el funcionamiento del equipo, todos saben de la dificultad que es venir a esta cancha. Hicimos un buen trabajo con un equipo que es protagonista y que lo fue el torneo pasado y ahora lo será con el entrenador que tienen. Nos hicieron un golazo y el equipo no cambió la forma de jugar, me gustó el volumen de juego, nos faltó estar más finos en el último tercio y dominamos sin ese miedo cuando tuvimos que ir hacia adelante e hicimos un hermoso gol. Me voy contento”, dijo en conferencia.

Monterrey con plantel estelar desde el inicio del Clausura 2025

A diferencia del América, los Rayados han utilizado a su plantel estelar desde la fecha inaugural del torneo y el estratega argentino fue cuestionado sobre el estado físico de los futbolistas que comanda; adelantó, aproximadamente, en qué etapa del certamen, espera ver la versión óptima de ‘La Pandilla'.

“Del formato, no voy a ser reiterativo, es el formato que acepté cuando me propusieron ser entrenador de la Liga MX. Es una preparación muy corta. Necesitamos rodaje. Luego, ante el. Pachuca, Atlas y Necaxa, empezaremos a buscar nuestro mejor andar. Es normal. Hoy terminamos el partido enteros y ninguno salió lesionado o acalambrado, nunca dejamos de insistir. No nos conformamos en el uno a uno”, reflexionó.

Demichelis habla sobre el gol de Sergio Canales

Con respecto al gol de Sergio Canales, con el que sacaron un punto del campo escarlata, Demichelis se mostró positivo, sin llegar a exaltar al español por encima del resto de la plantilla.

Te puede interesar: VIDEO: Así festejó Chino Huerta con aficionados del Anderlecht

“Ojalá siga haciendo goles y el desequilibrante que es porque nos ayuda muchísimo, pero lo más importante para mí es el funcionamiento de todos”, concluyó.