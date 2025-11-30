deportes
Noticias
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Martín Varini será DT de Necaxa el siguiente torneo, de acuerdo a David Medrano

David Medrano informó que el entrenador Martín Varini dejará de pertenecer a Juárez, para ser el timonel el próximo torneo del equipo de Necaxa.

Martín Varini necaxa bravos
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Liga MX
El entrenador Martín Varini, quien tiene a Bravos de Juárez a su cargo todavía, estaría encaminándose a Aguascalientes para ser el nuevo timonel del Necaxa a partir del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

De acuerdo a David Medrano el estratega uruguayo de 34 años, será desde la siguiente campaña quien tome las riendas del Necaxa, que anunció en recientes días la salida de Fernando Gago, que nunca terminó de convencer y de quien se dice, tenía firmada la salida del equipo hasta antes de terminar el torneo, pero aplazaron su salida.

Varini ha hecho un muy buen papel con Bravos de Juárez colocándolos en la Liguilla del Apertura 2025, y ahora ya que han quedado eliminados a manos de Diablos Rojos del Toluca, está cantado que el DT cambiará de aires, lo que reconoce también su buena gestión con Juárez.

De momento parece que no habrá nada oficial, y por ahora es la versión que sostuvo David Medrano extraoficial durante la tranmisión de Toluca vs Juárez, de la partida del timonel charría quie además es el más joven de este torneo y uno de los más jóvenes en dirigir en el balompié azteca.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

