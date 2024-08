El campeón de la Eurocopa que sería el primer refuerzo del Liverpool

El conjunto del Liverpool ha empezado a trabajar en los refuerzos para la siguiente temporada. Con la llegada de su nuevo entrenador, Arne Slot, por fin la directiva ha mostrado interés por un jugador.

Estando tan cerca de que comience la temporada de la Premier League, Liverpool buscaría cerrar su primer fichaje y sería un campeón de la Eurocopa 2024.

El conjunto inglés estaría muy interesado en poder hacerse de los servicios del español Martín Zubimendi. Llegaría para reforzar el medio campos, actualmente es jugador de la Real Sociedad y pagarían su cláusula de rescisión de 60 millones de euros.

Este miércoles 7 de agosto del 2024, Fabrizio Romano, reveló en sus redes sociales que hay conversación entre los clubes y directamente con el jugador. Además, reveló que se encuentran muy concentrados en poder cerrar su llegada.

🚨🔴 Liverpool are exploring move for Martin Zubimendi as new midfielder, as there’s €60m release clause into his contract.

Talks will follow between clubs and on player side. pic.twitter.com/4poac9d5rC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2024