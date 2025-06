OFICIAL: El primer refuerzo de Toluca para el Apertura 2025

De cara al Apertura 2025, Toluca dio a conocer su primer refuerzo: Karla Martínez, defensa central que regresa al equipo que la vio nacer.

Martínez llega a las Diablas Rojas después de un paso de cinco años con Chivas, con quienes fue campeona en el Clausura 2022.

Martínez debutó en la máxima categoría femenil con Santos Laguna por allá de 2017, en la primera temporada profesional de la liga y en 2020 fue fichada por Toluca, donde jugó hasta 2022, acumulando 77 partidos y marcando 4 goles como zaguera central.

En 2023 se incorporó a Chivas Femenil, donde disputó 49 compromisos de Liga y Liguilla en dos torneos, pero una sola vez se hizo presente en el marcador. Con el Rebaño su rendimiento fue destacado en la zaga, aunque hacia el final del ciclo perdió continuidad, lo que impulsó su deseo de buscar mayor protagonismo.

Ella misma fue quien dio a conocer la noticia de que no continuaría con la camiseta rojiblanca. Publicó un emotivo comunicado, agradeciéndole tanto al club como a los aficionados que durante su estancia la apoyaron. “Gracias a todas las personas que me acompañaron estos años, me sostuvieron y me apoyaron cada día, siempre los tendré presentes y espero que no les quede duda que siempre intenté darles lo mejor de mí y devolverles un poquito de lo mucho que ustedes dan”, escribió.

El refuerzo de Toluca llega proveniente de las Chivas

El regreso de Karla a Toluca se da a petición propia, buscando retomar la confianza y minutos perdidos. El club ya ofició su registro en redes sociales como “nuevo refuerzo”, confirmando su llegada en calidad de préstamo con opción de compra.

Su anuncio genera expectativa entre los aficionados mexiquenses, que en últimas campañas se han clasificado a la liguilla, pero que no han logrado tomar protagonismo que las catapulte hasta las semifinales.