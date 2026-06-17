¡MARTINOLI, DR. GARCÍA Y ROSIQUE CAEN EN EL “NI SÍ NI NO”! Nadie se salva del reto | Copa Mundial de la FIFA 2026™
Lo que parecía un juego sencillo terminó convirtiéndose en una trampa para Martinoli, Luis García y Rosique. Entre risas, nervios y respuestas inesperadas, el reto de “Ni Sí Ni No” dejó momentos inolvidables.
¡UNO DE LOS RETOS MÁS DIFÍCILES LLEGÓ AL SET!
Christian Martinoli, Luis García y Antonio Rosique se enfrentan al clásico juego de “Ni Sí Ni No”, donde cualquier descuido puede significar la derrota.