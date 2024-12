Martinoli: “Me parece extraño que Paiva permanezca todavía en el Toluca”

El Toluca se despidió pronto de la liguilla del Apertura 2024 después de caer a manos del América en los cuartos de final, fase en la que recibieron cuatro goles y no fueron capaces de hacer uno solo. Ante la repentina eliminación del segundo de la tabla, Christian Martinoli se pronunció al respecto, confesando su sorpresa porque Renato Paiva siga siendo el entrenador de los escarlatas.

“Paiva, me parece todavía extraño que siga en el Deportivo Toluca. La gente está muy molesta con su performance, es un entrenador que ha tenido cuatro partidos de liguilla. Contra Chivas perdió 1-0 un global, no metió gol, contra América perdió 4-0 el global, no metió gol. Perdió una eliminatoria de local contra Herediano en Concachampions. Está clarísimo que cuando vino a Nuevo León contra Tigres un partido bisagra, no metió las manos”, dijo el comentarista estelar de Azteca Deportes.

El Toluca finalizó la fase regular con 35 puntos y como el mejor local de la Liga BBVA MX, incluso derrotó 4-0 al América en el Nemesio Diez en el marco de la Jornada 17. Lamentablemente para la afición mexiquense, los éxitos de la fase regular no se replicaron en la liguilla y el equipo seguirá buscando un campeonato que desde hace tiempo le es elusivo.

“Está claro que él (Paiva) dice cuando ganamos es el equipo de Paiva, cuando perdemos es fuera Paiva, que a él no lo mueve eso. Me da la impresión de que quizá si el Toluca no lo quiere echar, la única forma por no echarlo es que pudiera Paulinho, hombre que vino por Paiva, sentir que no está a gusto y por ahí pedir su salida del club”. agregó Martinoli en plática para Los Protagonistas junto a Zague.

Aunque reconoció que el estratega europeo encontró el mejor nivel de futbolistas como Alexis Vega y Marcel Ruiz, lo cierto es que los resultados importantes no se han dado bajo la gestión del portugués.

Zague fue crítico con Paulinho por no pesar en liguilla

Zague se mostró crítico con Paulinho, el campeón de goleo del Apertura 2024, por no ser factor para el Toluca durante la liguilla ante el América.

“Otro que decepcionó en la liguilla (...) los goles que falló, digamos para un delantero de esa estirpe, de esa forma, de ese performance que tuvo durante el torneo, no puede darse ese lujo”.

