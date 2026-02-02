Javier Mascherano OPINÓ sobre si es buena idea que MESSI participe en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Argentina

Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami, habló sobre la posibilidad de que Lionel Messi juegue el Copa Mundial de la FIFA 2026 con Argentina. El técnico señaló que la decisión dependerá de cómo Messi gestione su “condición física” durante la temporada y subrayó que la selección cuenta con un plantel competitivo para defender el título mundial.

Mascherano explicó que Messi conoce “mejor que nadie su cuerpo y sus capacidades”, por lo que su participación dependerá de su disposición y del cuidado de su rendimiento en un calendario cargado entre la MLS y compromisos internacionales. El “Jefecito” también destacó que la presencia del astro argentino fortalece al equipo tanto dentro como fuera del campo.

El entrenador valoró además la estructura de la selección argentina, vigente campeona del mundo, y aseguró que el equipo está preparado para afrontar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con jugadores jóvenes y experimentados, lo que permitirá mantener el nivel competitivo a pesar de las posibles ausencias o decisiones individuales de los futbolistas.

Argentina y la Copa Mundial de la FIFA 2026: días, rivales y sedes confirmados

La Selección Argentina, vigente campeona del mundo, ya conoce los rivales, fechas y estadios en los que disputará sus partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio de ese año.

Argentina integrará el Grupo J junto con Argelia, Austria y Jordania tras el sorteo del torneo realizado en Washington, lo que definió el orden de los rivales para la primera ronda.

El equipo albiceleste debutará en la fase de grupos el martes 16 de junio de 2026 frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

La segunda presentación será el lunes 22 de junio, cuando Argentina se enfrente a Austria en el AT&T Stadium de Dallas.

El último partido de la fase de grupos será el sábado 27 de junio contra Jordania, nuevamente en el AT&T Stadium de Dallas.

