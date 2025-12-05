Estados Unidos revela su mascota para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección de Estados Unidos, en un día clave para la Copa Mundial de la FIFA 2026, sorprende a sus aficionados al presentar oficialmente a su nueva mascota de para el mundial, un Chesapeake Bay Retriever que busca convertirse en símbolo deportivo y social del equipo de las barras y las estrellas. El anuncio llega justo durante el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA, en una jornada marcada por expectativas, emoción y la presencia de miles de fanáticos en todo el país.

Una mascota con historia y alma estadounidense

La nueva mascota de Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 es un perro inspirado en el Chesapeake Bay Retriever, una raza plenamente asociada al trabajo, la inteligencia y la alegría; características que U.S. Soccer Team quiere transmitir rumbo al torneo que coorganiza junto a México y Canadá. La mascota vistió una playera alternativa azul con detalles rojos, en una presentación que rápidamente generó conversación en redes sociales.

Un detalle que cautivó a los aficionados es el número 27, asignado para representar a las 27 selecciones nacionales que integran U.S. Soccer. Además, en un gesto inclusivo y cercano, la federación anunció que el nombre del perrito será elegido por los propios fanáticos mediante un concurso nacional, lo que permitirá al público sentirse parte de la identidad del equipo rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Aunque esta mascota acompañará a la selección durante actividades deportivas y sociales, no forma parte de las mascotas oficiales del torneo. Incluso ciudades como la CDMX han presentado sus propios personajes para animar a los aficionados, una muestra de la magnitud cultural que rodea la próxima edición del torneo.

Our mascot officially makes their debut with @TODAYshow 🇺🇸🐶 pic.twitter.com/5hSDHmmdHZ — U.S. Soccer (@ussoccer) December 5, 2025

Un impulso simbólico para la segunda Copa Mundial en casa

La Selección de Estados Unidos disputa su segunda Copa Mundial de la FIFA como anfitriona, tras recibir el torneo por primera vez en 1994, cuando Brasil se coronó frente a Italia en penales. Su mejor participación histórica ocurrió en Uruguay 1930, donde terminaron terceros, un logro que aún hoy es referencia obligada.

Con el respaldo de su nueva mascota, la energía de la localía y una generación prometedora de futbolistas, el equipo de Estados Unidos espera mejorar su desempeño y avanzar a rondas decisivas en esta edición expandida a 48 equipos. Desde ahora, el Chesapeake Bay Retriever será parte del ambiente en los partidos del USMNT y estará presente en eventos especiales alrededor del país.