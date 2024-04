El Matador Luis Hernández tiene claro quién debe ser el “9” de México en Copa América

Luis Hernández, una de las leyendas del fútbol mexicano, habló sobre la competencia por la delantera de la Selección Mexicana entre Henry Martín y Santiago Giménez.

Para “El Matador”, la decisión del técnico Jaime Lozano debe basarse en el mejor momento de cada jugador: “Debe estar el que está en un mejor momento. Para mí, creo que la continuidad que tiene y el ritmo que ha tenido Santi Giménez, para mí, se merece estar de titular. De Henry sí, también ha hecho bien, buenos partidos con las Águilas, y ¿por qué no pueden jugar los dos?”. dijo Hernández en un evento con patrocinadores del seleccionado mexicano.

Santiago Giménez debe ser el delantero del presente

El “Matador” también se refirió al gran momento que vive Giménez en el Feyenoord: “No, no es el delantero del futuro, es un presente, es una realidad y le pueden salir bien o no las cosas, pero yo estoy seguro que la manera cuando él viene a aportar para la selección es como cualquiera de los demás compañeros”.

En cuanto a la continuidad de Jaime Lozano al frente del Tri, Hernández se mostró a favor: “Sí, para mí, para mí ahorita sí, para mí, necesitábamos un técnico mexicano que quiera a su país y no por eso, sino por la oportunidad, lo que hizo anteriormente, la necesidad de ese proceso, espero que Jimmy siga. Siga teniendo esa oportunidad de poder cambiar la cara a la selección mexicana”. finalizó uno de los máximos anotadores de México en Copas del Mundo.

La próxima convocatoria de Jaime Lozano se dará a finales de mayo y será efectiva para los duelos amistosos ante Uruguay y Brasil, juegos de preparación para la Copa América en donde México comparte grupo con Jamaica, Venezuela y Ecuador. Henry Martín y Santiago Giménez tienen prácticamente lugar asegurado siempre y cuando se mantengan físicamente aptos para disputar el torneo continental. En la pasada Fecha FIFA el titular en ambos juegos fue el yucateco de las Águilas.

