¡Se encienden las alarmas! Mateo Chávez no logra terminar encuentro con el AZ Alkmaar por lesión

Luego de un comienzo de temporada prometedor para Mateo Chávez con el AZ Alkmaar, el jugador mexicano ha encendido las alarmas al tener que salir forzado del terreno de juego, acusando un dolor fuerte que se detonó por una caída en el partido contra el Willem ll; el lateral que marcó en la Copa Mundial de la FIFA 2026 además dejó al AZ jugando con 10 elementos pues ya habían agotado sus cambios.

Mateo Chávez, quien se ha caracterizado por su movilidad y por peleas los balones, preocuparía a la Selección Mexicana, que eventualmente lo tendría en la mira para ser parte de los covocados de Europa en la FECHA FIFA que está próxima a ocurrir y en la que quizás tendría un lugar en el primer llamado del nuevo entrenador Rafa Márquez, sin embargo aún tendrá días por delante para conocer su situación una vez que se realicen estudios médicos pertinentes para definir el estado del jugador.

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¿Cómo fue la lesión de Mateo Chávez con el AZ Alkmaar?

El jugador Mateo Chávez, de 22 años de edad, de acuerdo a las imágenes tuvo una caída aparatosa tras buscar un balón en el aire, por lo que presentó molestias y aunque intentó seguir en el juego no dejó lugar a correr algún riesgo y se retiró de la cancha ante la expectativa del equipo y los aficionados.

AZ Alkmaar, preocupado por Mateo Chávez a cinco días de debutar en Europa League

El equipo de Países Bajos, el AZ Alkmaar enfrenta al Sunderland el miércoles 16 de septiembre en el comienzo de la UEFA Europa League, torneo en el que pintaba Mateo Chávez para ser titular indiscutible y volar por su banda, lo cual ahora está en duda por esa lesión que tendría producto del encuentro que se definió por empate de 1-1 ante el Willem ll.