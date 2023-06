La Selección Mexicana de Diego Cocca tendrá la oportunidad de poder convocar a un nuevo jugador que oficialmente se ha naturalizado mexicano. Será en la defensa donde tendrá una nueva carta para poder reforzar al equipo.

Se trata del brasileño, Matheus Dória, que este lunes cinco de junio presumió en sus redes sociales que logró recibir su carta de naturalización, por lo que ya es opción para ser convocado con la Selección Mexicana.

Dória decidió publicarlo en su instagram con tres fotos y un mensaje en el que confesó que se siente bien ser mexicano, que fue algo que estuvo esperando por mucho tiempo y aprovechó para agradecerles a todos los que le han ayudado en este proceso.

“¡Qué ching… se siente ser mexicano! Por fin llegó el día que tanto esperé por mucho tiempo. Hoy puedo decir, con todo el orgullo del mundo que soy mexicano. Gracias a toda la gente del club que me ayudó para que esto sea posible, a mi familia por el apoyo y por supuesto a la ciudad de Torreón, por la cual me enamoré de este gran país, que me recibió siempre con los brazos abiertos”.

De igual forma, decidió citar a la famosa cantante Chavela Vargas la cual tenía una frase muy famosa que hacía referencia a que no solo eres mexicano por nacer en México, sino que puedes ser mexicano a pesar de haber nacido en otro país.

“Los mexicanos nacemos donde nos da la rechi..... gana”.

Los números de Matheus Dória en México

Matheus Dória está cerca de cumplir cinco años viviendo y jugando en México ha logrado disputar un total de 163 partidos, en los que ha logrado marcar un total de 15 goles. Ha recibido 26 tarjetas amarillas y tres rojas.

