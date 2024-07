La emotiva despedida de Matheus Dória de Santos

Matheus Doria se va de Santos Laguna en el inicio del Apertura 2024. El jugador brasileño se va del cuadro lagunero después de seis años, y tras los rumores de su salida, el jugador que disputó 189 partidos y marcó 15 goles, confirmó su baja.

El mensaje de Matheus Dória

Fue a través de redes sociales que Matheus Dória confirmó su salida de Santos Laguna con un emotivo mensaje. El defensivo brasileño y naturalizado mexicano, escribió un mensaje dedicado a la afición, a la directiva y a todo el club.

“Hola, Guerreros. Es difícil para mí, pero ha llegado el momento de decir adiós. A lo largo de estos 6 años, Club Santos se convirtió en mi casa, en mi vida, y en mi todo. La laguna me recibió como un desconocido, y hoy me voy no solo siendo un lagunero más, sino un mexicano más, porque gracias a estos colores y a esta región, me enamoré completamente de este país del que hoy soy uno más”, reveló el jugador que disputó 189 partidos y marcó 15 goles.

Matheus Dória también lamentó el no haber sido campeón con Santos Laguna, y se disculpó con la afición por no conseguir la corona con ellos.

“Me quedo con la deuda pendiente de que no logramos campeonar juntos, pero tengan por seguro que me maté en cada partido por ustedes y por este escudo. Tal vez no era nuestro destino el levantar juntos un campeonato, pero deseo que pronto lo haga, porque siempre se trabajó intensamente para conseguirlo”, afirmó el zaguero.

Matheus Dória se va al Atlas

Matheus Dória se va de Santos Laguna tras seis años portando los colores de los laguneros. Su destino apunta al Atlas, equipo con el que fichara para este Apertura 2024. El defensivo tiene un valor de 3 millones de euros, de acuerdo al portal especializado Transfermarkt, por lo que el cuadro Rojinegro habría lanzado una oferta similar por él.

