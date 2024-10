¡Justo en el corazón! Matías Almeyda por fin habló de su futuro en Grecia y de las Chivas

Durante los últimos 6 años, cada vez que el banquillo de Chivas está disponible, surge el nombre de Matías Almeyda como el entrenador deseado por la afición rojiblanca. El estratega argentino entregó la mejor época en lo que llevamos de siglo para el Rebaño Sagrado, sin embargo, en estos momentos tiene contrato vigente con el AEK de Atenas hasta 2028.

En semanas recientes y ante la salida de Fernando Gago a Boca Juniors, el nombre de Almeyda ha vuelto a surgir entre los rumores para tomar el mando del Guadalajara. Este miércoles, el estratega fue cuestionado tras vencer al Aris en la Copa de Grecia sobre el supuesto interés de los tapatíos.

“Con respecto a lo de México hace un mes que se viene hablando. Cambiaron de entrenador, un gran club en el que estuve, que viví una etapa de mi vida muy linda. En dos años y medio llegamos a 7 finales y conseguimos 5 títulos, entonces quedó algo fuerte ahí” recordó Almeyda en rueda de prensa.

Matías Almeyda descarta tener contacto con Chivas

A pesar de los buenos recuerdos que Almeyda guarda de su paso por Chivas y México, dejó en claro que su mente está puesta con los helénicos.

“Yo no he hablado con nadie (de la directiva de Chivas), es mentira todo lo que se habla. No tengo tiempo, mi energía está puesta en que AEK tiene que ganar, y yo trato de no mentir. Los años que han pasado he recibido propuestas reales de otros clubes y los primeros en enterarse fueron los dirigentes (del AEK). Esa es mi manera de manejarme, no voy por atrás. Por ahora yo no tengo ninguna propuesta de ningún lado y soy entrenador de AEK y Dios quiera que sea por mucho tiempo” finalizó Almeyda.

Las próximas semanas será clave en el entorno de Chivas para conocer quién se quedará al frente de la dirección técnica, mientras tanto, las declaraciones de Almeyda lucen contundentes y parece que su regreso a Verde Valle tendrá que esperar.

