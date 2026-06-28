Matías Almeyda destacó a los mexicanos por ser los mejores anfitriones del Mundial 2026 y manda mensaje a la FIFA

La Selección de México cerró una primera ronda ideal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras consolidar su clasificación invicta a la fase de los dieciseisavos de final y el actual director técnico de los Rayados de Monterrey, Matías Almeyda, dialogó con la prensa durante la pretemporada y analizó distintos factores de la justa mundialista.

El experimentado estratega argentino elogió la pasión demostrada por la afición azteca durante los partidos de fase de grupos "Yo digo que la FIFA le tiene que agradecer a los mexicanos porque le llenan todos los estadios, se convierten en apoyo a Corea del Sur, apoyan a Holanda; el mexicano vive el fútbol como una fiesta.

Le llenan los estadios (a FIFA), le consumen todo lo que se vende en los estadios y están dejando un número importante. Así que viva en México porque le da alegría acá, en Estados Unidos, en Canadá, va a haber mexicanos por todos lados" expresó Almeyda.

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Almeyda, orgulloso de Monterrey como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Durante su diálogo con la prensa, Matías Almeyda se mostró orgulloso también de los recintos que ha elegido la FIFA para los duelos de la justa mundialista en México "Y los escenarios que eligieron para jugar en México es impresionante. Es para felicitarlos cómo han puesto los estadios y bueno, uno que es parte de este fútbol, más allá que he estado afuera por un tiempo, siempre nos alegra todo eso".

Por último, Almeyda se animó hablar del andar de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y lo próximo que se le puede venir a Rayados respecto al calendario post justa veraniega "El tema es si México llega a la Final, hay que creer más y hay que creer en el mexicano porque lo pueden lograr. Y después el tema de calendarios, de tiempos, pero sí va a ser bastante justo porque cada jugador que vaya al Mundial va a necesitar sus vacaciones. Entonces habrá que equipos que no tendrán a sus jugadores" concluyó.