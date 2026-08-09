Matías Almeyda deja el futbol de lado y manda mensaje a Messi tras el partido de Rayados

Matías Almeyda tuvo emociones divididas luego del triunfo de Rayados de Monterrey sobre Inter Miami por la Leagues Cup. El entrenador argentino celebró la reacción de sus jugadores para dar vuelta el resultado y quedarse con los tres puntos en el Nu Stadium, pero a la vez, mostró su empatía hacia Lionel Messi y la situación que atraviesa su familia tras la partida de su padre.

El combinado regiomontano logró imponerse por 2-1 ante Las Garzas. Rodrigo De Paul adelantó a los estadounidenses con un remate desde fuera del área al minuto 32. Sin embargo, Rayados reaccionó en el complemento y remontó el marcador por medio de Hugo Cuypers y Diego Rossi. Cabe destacar que Messi no estuvo presente ya que viajó a Rosario para acompañar a su familia.

Las palabras de Matías Almeyda para Lionel Messi

El ‘Pelado’ pasó por conferencia de prensa y, antes de hacer un análisis de cómo fue el partido de Monterrey, se tomó un tiempo para dedicar unas palabras hacia Messi y cómo significó para él perder a su propio padre.

Matias Almeyda |Mexsport

“Quisiera iniciar dando las condolencias a la familia Messi, por esta pérdida, este gran dolor que deben estar sintiendo. En nombre de mi familia y mío quisiera hacer público esto. Cuando me enteré de la noticia da tristeza, aquellos que perdimos a nuestros padres, no hace mucho perdí al mío, se me pasan un montón de cosas por la cabeza, no sabes qué pasa, por qué, sobre todo cuando se trata de alguien tan joven.

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Más allá que sea el padre de.. es el padre. Lo acompaño en este dolor, seguramente el corazón junto a su madre, sus hermanos, saben el dolor que sienten, aquellos que perdimos a nuestro papá el dolor es inexplicable, es muy triste. El ser humano está para recibir una vida, no para despedirla, es muy triste”.

Por otro lado, Almeyda explicó que no iba a cambiar su planteamiento al no estar Messi en cancha: “Yo sería muy malo en cambiar un plan aprovechando un momento, no, nada, íbamos a jugar igual, ni se me cruza por la cabeza. El dolor llega, no tengo contacto con Messi, pero el dolor llega, como cuando muere el padre de mi mejor amigo”.

|REUTERS

Rayados sigue con vida en la Leagues Cup

Rayados de Monterrey consiguió un triunfo vital por 2-1 frente al Inter Miami en la segunda jornada de la Leagues Cup 2026. El conjunto dirigido por Almeyda comenzó abajo por el gol de Rodrigo De Paul, pero logró remontar mediante Cuypers y Rossi, quien marcó el tanto decisivo al minuto 90.

La victoria permitió que la Pandilla sumara sus primeros tres puntos y mantuviera posibilidades de colocarse entre los cuatro mejores clubes mexicanos. Monterrey definirá su futuro el miércoles 12 de agosto, cuando enfrente a Nashville SC en el GEODIS Park a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Un nuevo triunfo será fundamental, aunque también dependerá de otros resultados para avanzar a los Cuartos de Final.