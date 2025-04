¿Hola Chivas? Matías Almeyda saldría del AEK Atenas

En las últimas horas, se ha dado a conocer que el entrenador Matías Almeyda no seguiría al mando del AEK Atenas. Con información del periodista Pablo Oliveira, el entrenador se iría del equipo al terminar la temporada luego de tres años.

“Matías Almeyda se despide del AEK al final de temporada, abandonando el club griego tras 3 años. #AEK ocupa actualmente el 4º lugar. Además, fue derrotado en la Copa #Grécia por el Olympiacos. La directiva, junto con Matías, el técnico, decidió abandonar el AEK al final de la temporada”.

Matias Almeyda se despede do AEK ao término da temporada, deixando o clube grego após 3 anos. O #AEK ocupa atualmente o 4° lugar. Além disso, foi derrotado na Copa da #Grécia pelo Olympiacos. A diretoria, juntamente com Matias, o técnico decidiu sair do AEK ao final da temporada. pic.twitter.com/UYyv9Rsm1c

— Pablo Oliveira (@Oliveira32Pablo) April 28, 2025