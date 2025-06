Nació en México, se compara con ‘Chicharito’ y triunfa como delantero en el futbol argentino

Matías Flores nació en México, pero vive en Argentina desde los 4 años. El jugador azteca estuvo en la cantera de Lanús y pasó por clubes como Arsenal de Sarandi, hoy se encuentra vistiendo la playera del club Club Atlético Talleres Remedios de la segunda división de Argentina.

“Siempre me han preguntado si me sentía más mexicano o argentino, y la verdad es que, si bien vivo acá desde los cuatro años, me siento parte de las dos raíces, de los dos países. Tengo algo muy especial con México, y me encantaría, en algún momento, poder ir. Es un club con mucha historia. Desde acá salió Javier Zanetti, histórico de Argentina y del Inter. La gente es especial, lo vive en el día a día, y también todos los fines de semana cuando juega el equipo”, dijo el delantero en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

La Máquina Cementera suma un hincha más

Matías es aficionado de Cruz Azul desde la cuna y se compara con Javier “Chicharito” Hernández.

“Siempre fui hincha de Cruz Azul, seguía el fútbol de México, seguía a la selección en las Copas América, y ahora en la Copa Oro, pero más cuando antes participaban en lo que era la Conmebol, en los mundiales. Siempre quería que le fuera bien a México. De chiquito festejaba con mi papá como Cuauhtémoc, festejábamos los goles así. Y ya de más grande, seguíamos al Chicharito, que me gustaba; más o menos éramos parecidos en lo que era la posición. Lo seguía mucho”, afirmó Flores.

El delantero azteca sabe que hoy en día existe un roce especial entre México y Argentina.

“Siempre hubo esa pica, no sé si llamarlo así, pero una rivalidad dentro de todo sana. Así como la hay en toda Sudamérica, yo creo que México, cuando se enfrenta con Uruguay, también es un clásico. No es un partido más, es un partido que se tiene que ganar, que se quiere ganar con todo. Siempre uno quiere ganar y quiere que su equipo sea el triunfador. Pero en estos últimos años, con las redes sociales, se generó ese folklore de cargarse entre mexicanos y argentinos, y viceversa. Se fue dando”, sentenció el jugador mexicano. Matías, sueña con representar algún día a la Selección Nacional.

