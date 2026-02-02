Mauricio Pochettino se considera un GANADOR antes de la Copa Mundial de la FIFA

Con la cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en marcha, la presión sobre la selección de Estados Unidos ya se siente en el ambiente, ya que ser anfitrión no es solo cuestión de logística, sino de orgullo deportivo, y la misión de superar los octavos de final alcanzados en Qatar 2022 recae sobre el argentino Mauricio Pochettino. Aunque el fútbol estadounidense suele ser escéptico, el estratega argentino recibió una palmadita con la voz de una leyenda: Brad Friedel.

Friedel, quien conoce de cerca los métodos del "Sheriff" tras haber sido dirigido por él en el Tottenham de la Premier League, no dudó en poner las manos al fuego por el actual seleccionador. En una reciente entrevista con The Sun, el exguardameta fue directo al definir el perfil del hombre que hoy es visto desde todo el mundo.

¿Por qué Pochettino puede tener la clave del éxito en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Una de las mayores virtudes que Friedel destaca de Pochettino es su capacidad para gestionar egos y buscar la excelencia sin importar los nombres. El exarquero recordó que el argentino ya demostró su temple al manejar simultáneamente a figuras de la talla de Neymar, Mbappé y Messi en el Paris Saint-Germain.

"Lo mejor que sucede cuando contratas a alguien como Mauricio es que no le importa lo que hayas hecho en el pasado", dijo Friedel.

Según el portero, Pochettino tiene un ojo clínico para detectar quién encaja realmente en sus filas: "Sabe cómo se ve la excelencia, sabe cómo son las estrellas... Es un ganador, no es un tipo blando, le gusta competir".

¿Por qué tendrá el Grupo D tantos desafíos antes de los cuartos de final?

El camino no será fácil. Estados Unidos encabeza el Grupo D, donde ya están confirmados Paraguay y Australia, a la espera de un tercer rival. Aunque parece un grupo “accesible”, Pochettino enfrenta un formato de torneo ampliado que incluye una ronda de dieciseisavos de final. Esto significa que, para mejorar el registro de 2022, el equipo deberá superar dos fases de eliminación directa antes de soñar con los cuartos de final.

A pesar de la complejidad del nuevo formato, Friedel es optimista: "Creo que vamos a tener un equipo increíblemente competitivo".