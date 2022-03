Esto dijo Mauricio Pochettino del error de Donnarumma

El entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, dio la cara tras el fracaso del cuadro francés en la Champions League, pues el equipo se descompuso a partir de la falla de Gianluigui Donnarumma , a quien defendió tras la accion que significó el empate merengue.

El entrenador argentino se quejó de que no se pitara una falta sobre el guardameta, Gianluigi Donnarumma, pues consideró que había una falta previa.

“No es un error porque es falta clara. He visto las imágenes entre 30 y 40 veces, con todas las cámaras. No es un error del portero, es falta. Los pequeños detalles cuentan y el VAR no ha visto una falta determinante”, declaró el estratega Pochettino, tras la dolorosa correcto de su equipo en la capital de España.

“Sensación de mucha injusticia, por el gol concedido. Es falta clara de Benzema a Donnarumma. El estado emocional ha cambiado y hemos estado muy expuestos. Es un golpe tremendo, porque hemos sido mejores en la eliminatoria”, agregó el estratega, quien su puesto está en entredicho, luego de quedar fuera de la Champions League.

La acción de Donnarumma fue determínante

“Cuando concedes un gol así, la atmósfera cambia, los aficionados rivales han llevado en volandas a su equipo, todo ha cambiado. Es increíble que la falta sobre Donnarumma no haya sido vista por el VAR, es una falta muy clara. Desde todos los ángulos de cámara se veía que era falta, no sé qué hacían los árbitros del VAR”, dijo a RMC Sports.

“La clasificación se ha jugado en esos diez minutos, fuimos los mejores en el conjunto de la eliminatoria, pero ahí el equipo se hundió, cometimos errores que han dado vida al rival. La forma en la que hemos concedido el tercer gol es inexplicable”, añadió.

