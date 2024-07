Este sería el técnico elegido para tomar el banquillo de la Selección de Estados Unidos

Después de quedar eliminada de la Copa América 2024, la Selección de Estados Unidos tomó la decisión de despedir al director técnico Gregg Berhalter, el cual, ganó un total de 44 de sus 77 partidos al mando del equipo.

La US Soccer ya estaría en búsqueda del sustituto del estadounidense. Hace unos cuantos días, el nombre del ex técnico del Liverpool, Jurgen Klopp, sonó para tomar el mando de la selección, sin embargo, el rumor terminó cuando el alemán rechazó la propuesta estadounidense según el medio The Athletic.

De acuerdo con el Diario Olé, un nombre que estaría en el radar es el de Mauricio Pochettino, pues los directivos creerían que el técnico podría darle buen camino al proyecto que planean.

El estratega argentino ya coincidió con el capitán de las barras y las estrellas, Christian Pulisic, en el Chelsea, pero al parecer el estadounidense no entró en los planes del entrenador ya que terminó saliendo a la Serie A, específicamente al Milan.

¿Por qué salió Gregg Berhalter?

La Selección de Estados Unidos no logró clasificar a los Cuartos de Final de la Copa América 2024 debido a que solo pudieron sumar tres puntos de nueve disponibles.

Las Barras y las Estrellas debutaron el pasado lunes 1 de julio en contra de la Selección de Uruguay. El compromiso terminó con marcador de 0-1 a favor de los charrúas gracias al gol Mathias Olivera al minuto 66'.

Para su segundo enfrentamiento, los estadounidenses se llevaron un sorprendente derrota a manos de Panamá por marcador de 2-1.

La Selección de Estados Unidos cerró su actividad en contra de Bolivia en la última jornada de fase de grupos. Los norteamericanos consiguieron sus únicos tres puntos del torneo al imponerse por marcador de 2-0. Este resultado le sirvió de muy poco, dado que los seleccionados panameños consiguieron seis puntos y gracias a estos, se quedaron con el segundo sitio del Grupo C.

Así fue como las Barras y las Estrellas se quedaron fuera de los Cuartos de Final del certamen.

