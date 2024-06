El canterano del América que jugaría con Chivas

Hace un par de años, cuando Fernando ‘Tano’ Ortiz todavía era el entrenador de las Águilas del América, comenzó a hacer algo de ruido el nombre de un joven defensa canterano llamado a llegar al primer equipo. Se trataba de Mauricio Reyes, quien incluso llegó a disputar cotejos de pretemporada ante grandes de Europa como el Manchester City. Sin embargo, nunca hubo espacio en la zaga de Coapa y ahora buscará una oportunidad con Chivas.

Luego de estar con la Sub 20 de los emplumados, pasó a formar parte de las filas del Cancún FC como jugador cedido, para después volver con los azulcremas y ser insertado en la Sub 23. Actualmente el defensor se ha incorporado a la Sub 23 del Rebaño Sagrado y ya vio acción como titular en la victoria frente Spokane Velocity en los Estados Unidos. Sobre el papel parece que tiene mayores oportunidades de ver el campo con los tapatíos.

Jugando por izquierda competiría con Mateo Chávez, quien no recibió la confianza de Fernando Gago conforme el Clausura 2024 fue avanzando, y José Castillo, otro futbolista joven que viene en ascenso y que cerró bien. Mientras tanto seguirá realizando las labores previas al torneo y después será elegible para recalar en el Tapatío o en el primer equipo de las Chivas.

El conjunto rojiblanco fue eliminado del Clausura 2024 precisamente por las Águilas en las semifinales, gracias a un gol de cabeza de Israel Reyes que a la postre resultó ser lo único que el conjunto de la capital requirió para meterse a la final. El Rebaño y los de Coapa se enfrentaron varias veces en meses recientes, ya que también compitieron en la CONCACAF Champions Cup, donde avanzó el América.

