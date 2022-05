¿Diego Lainez regresa al América? Su hermano aclara la situación

Después de un torneo complicado y de haber sido eliminados por Pachuca en Semifinales del Clausura 2022, América empieza a romper filas y pensar en sus fichajes de cara al próximo semestre, donde el regreso de Diego Lainez es algo que está sonando muy fuerte.

Mauro Lainez, su hermano y jugador del América, aclaró todos los rumores que suenan alrededor de Diego, pues se dice que el jugador del Betis necesita un club donde sume minutos para ser tomado en cuenta para Qatar 2022, pero la Liga MX no parece ser su destino.

¡GOL! Diego Lainez abrió el marcador | México 1-0 Panamá

Mauro aclara el futuro de Diego Lainez

Hablando ante los medios de comunicación, Mauro Lainez reveló que el América no está en los planes a corto plazo de Diego, pues su objetivo es seguir en un club de Europa, por lo que México estaría descartado.

“No, no hay ni una posibilidad de que Diego vuelva al América. Mi hermano tiene que seguir en Europa, tiene que seguir allá y veremos luego que es lo qué pasa”, dijo Mauro.

Además de esto, Mauro Lainez comentó que su futuro en las Águilas no está definido, pues pese a que sigue con contrato en la Liga MX, no es del todo seguro que permanezca en el club, así que él va con la mejor disposición para lo que la directiva requiera.

“Vamos a pensar bien las cosas, a descansar y tratar de tener todo en claro para tomar una buena decisión, pero hasta el día de hoy soy jugador del club América. No he hablado con ellos, me compraron y tengo que estar indicaciones a lo que mejor le convenga al club. Si me toca quedar o irme, toca seguir adelante y luchando”, dijo Mauro Lainez.

América cayó ante Pachuca por global de 4-1 en las Semifinales, por lo que en este momento rompen filas y pensarán en el Apertura 2022.