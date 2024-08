ÚLTIMO MOMENTO: El primer técnico de la Liga BBVA MX que sería cesado tras la Leagues Cup

El director técnico argentino, Mauro Gerk, estaría en la cuerda floja con los Gallos del Querétaro tras los malos resultados con el equipo de la Liga MX y podría ser el primer timonel en bajarse del barco de entrenadores del futbol mexicano.

Después de perder ante Cincinnati en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2024 y quedar eliminados del certamen, ahora su puesto al frente de los Gallos Blancos estaría en duda por no tener un buen rendimiento al mando del equipo.

Ante la derrota de su equipo, Mauro reveló su sentir ante la situación macabra que vive el club.

“La culpa la tengo yo y me haré responsable, nunca me escondí de nada y siempre di la cara. En los momentos dificiles me quedé acá y levanté el equipo. En estos momentos complicados seguiré al mando hasta que realmente podamos levantar esto y si no, me iré, no hay ningún problema”, señaló.

“Nosotros competimos con lo que tenemos. Querétaro es una de las nóminas más bajas de la Liga MX. El torneo pasado llegamos a cuartos de final, hoy nos toca irnos eliminados. Dimos todo, pero sabemos que somos un equipo en construcción”.

“Se fueron jugadores y venimos contra equipos de la MLS donde ellos vienen con 35 partidos jugados, con un poco más de rodaje, pero nosotros lo dimos todo”, puntualizó Mauro Gerk por la salida de jugadores importantes en el Querétaro.

Ahora solo queda esperar el comunicado oficial de la salida del uruguayo de la institución de Querétaro y ver quien podría ser su sucesor en los banquillos.