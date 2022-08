DT del Querétaro asegura que su renuncia “está sobre la mesa”

Querétaro dejó ir el triunfo, otra vez, en el Apertura 2022. El equipo dirigido por Mauro Gerk iba ganando en los minutos finales del encuentro ant Mazatlán, pero los sinaloenses terminaron igualando 1-1.

Es por eso que Mauro Gerk, actual entrenador de los Gallos Blancos, aseguró que su renuncia está puesta sobre la mesa, pues sabe que los resultados no han sido los esperados cuando ya ha pasado más de la mitad del torneo.

Mauro Gerk renuncia a Querétaro

En la conferencia de prensa posteriorr al encuentro entre Mazatlán y Querétaro, Mauro Gerk aseguró que su renuncia está puesta sobre la mesa, y en cuanto la directiva la acepte, se irá del equipo.

“Mi renuncia está sobre la mesa. No vine por plata sino para echar una mano y lamentablemente los restulados no se han dado”, aseguró el entrenador uruguayo, quien tiene un futuro incierto al frente de los queretanos.

En la misma línea, Mauro Gerk reconoció que hay frustración y enojo en Querétaro, dado que los resultados no se han dado y se han dejado escapar puntos importantes en los últimos minutos. No obstante, él se asume como el principal responsable de la situación.

“Es el mismo sentimiento de enojo y frustración, pero estoy acá para poner la cara y sacar esto adelante”, sentenció el entrenador de los Gallos Blancos.

Los números de Mauro Gerk con Querétaro

Luego de la sorpresiva salida de Hernán Cristante, Mauro Gerk llegó al banquillo del Querétaro y suma ya ocho partidos al frente del equipo. No obstante, tiene tres empates y cinco derrotas. Es decir, no ha podido ganar y es uno de los dos equipos que no registra ni una victoria en el Apertura 2022. El otro es Chivas, quien es dirigido por Ricardo Cadena.

