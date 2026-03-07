GP de Australia: ¿A qué hora corre Checo Pérez con Cadillac en el inicio de la Temporada 2026?

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 arranca este sábado 7 de marzo con el Gran Premio de Australia y el debut de Checo Pérez detrás del volante del monoplaza de Cadillac buscando poner en alto el nombre de México en el Circuito urbano de Albert Park, Melbourne.

Te puede interesar: Fue asistente de Javier Aguirre en Europa, dirigió en Chivas y ahora fue nombrado como DT de este equipo extranjero

Necaxa vs Pumas | RESUMEN EXTENDIDO | Jornada 10 | CL 2026 | TV Azteca Deportes

Checo Pérez debuta el la Temporada 2026 de la Fórmula 1

El Gran Premio de Australia comenzará este sábado 7 de marzo en punto de las 22:00 horas, tiempo del centro de México, y Checo Pérez tendrá que remar contra corriente para terminar en un buen lugar, luego de que su calificación no tuviera los resultados esperados, con un accidente incluido que lo sacó de la pista.

Pérez tendrá que comenzar la carrera desde el lugar 18 de la parrilla de salida y buscará recuperar posiciones, mientras que su coequipero Valtteri Bottas saldrá en el puesto 19. }

La pole position la tendrá esta vez George Russell, seguido de Kimi Antonelli, mientras que destaca el antepenúltimo puesto de Max Verstappen que no tuvo la mejor clasificación.

|REUTERS

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en sus primeras carreras de Fórmula 1?

A lo largo de su carrera, Checo Pérez ha venido de menos a más cuando se trata del debut en la temporada de la Fórmula 1, desde su descalificación en su debut en 2011, hasta sus dos segundos lugares en 2023 y 2024, ambas en Bahrein y cuando era piloto de Red Bull.

Te puede interesar: Shohei Ohtani arranca el Clásico Mundial 2026 rompiendo récords con sus jonrones