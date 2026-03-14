Verstappen pierde la paciencia y lanza un HIRIENTE mensaje contra Red Bull

El fin de semana del Gran Premio de China 2026 está siendo una pesadilla para Red Bull. Y esta vez no fue un rumor del paddock ni una lectura entre líneas. Fue el propio Max Verstappen quien lo dijo sin rodeos.

El cuatro veces campeón del mundo terminó la clasificación muy lejos de la pelea por la pole position y, tras bajarse del auto, dejó claro que el problema va mucho más allá de una mala vuelta.

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We’ll start the Grand Prix from P8 and P9 💙#F1 || #ChineseGP 🇨🇳 pic.twitter.com/7TBm3bFiPO — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 14, 2026

Verstappen estalla tras la clasificación en China

Red Bull llegó a Shanghái con la esperanza de mejorar el rendimiento tras un complicado inicio de fin de semana. El equipo realizó cambios importantes en la configuración del monoplaza antes de la clasificación, buscando encontrar una solución rápida.

Pero nada funcionó. Verstappen terminó octavo en la parrilla, a casi un segundo del poleman Andrea Kimi Antonelli, y su reacción fue tan directa como preocupante.

“Hemos estado todo el fin de semana sin poder conducir. El coche es completamente inconducible. Ni siquiera puedo ponerle una referencia. Cada vuelta es una lucha por la supervivencia", acusó.

Según explicó, cada vuelta se ha convertido en un ejercicio de supervivencia porque el monoplaza no le permite empujar con confianza. En lugar de atacar las curvas, siente que el coche pierde estabilidad constantemente.

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Red Bull enfrenta un fin de semana lleno de problemas

La clasificación fue solo el último episodio de un fin de semana complicado.

En la carrera Sprint, Verstappen ya había sufrido desde la salida. Partía desde el octavo lugar, pero un mal arranque lo dejó atrapado en el tráfico y cayó hasta el fondo del pelotón antes de recuperarse apenas hasta el noveno lugar.

Los ingenieros detectaron el motivo de aquel problema en la arrancada, pero el panorama general del auto sigue siendo preocupante.

El propio Verstappen admitió que el equipo realizó múltiples ajustes en el coche antes de la clasificación, sin obtener ningún resultado visible.

“Estamos donde debemos estar, y probablemente ahí es donde competiremos mañana", dijo en tono de resignación.

