¿Siempre sí se va?: Max Verstappen reconsidera su permanencia en Red Bull

Max Verstappen seguirá con Red Bull en 2026. O al menos así lo había dejado en claro el propio piloto neerlandés, que puso fin a los rumores sobre una posible salida anticipada. Sin embargo, el equipo sabe que la situación no está cerrada. Todo dependerá del rendimiento del monoplaza y del acierto en el próximo cambio reglamentario.

Te puede interesar: Max Verstappen vive en esta lujosa casa en Mónaco: así son los detalles de su Pent House

F1 25: ¿El MEJOR simulador de Fórmula 1 de EA?

La advertencia de Helmut Marko sobre el futuro de Max

Helmut Marko, asesor del equipo austriaco, fue contundente: un contrato no basta para retener a Verstappen. Aunque su vínculo con Red Bull llega hasta 2028, existe una cláusula que podría activarse si el coche no está a la altura.

“El motor de Mercedes se presenta como líder en 2026, pero eso nadie lo ha comprobado. En cuanto al chasis, hay muchas incógnitas. Para Max es lógico quedarse y observar, pero si no somos competitivos, podría reconsiderar su decisión”, advirtió Marko.

La presión es máxima para el nuevo jefe de equipo, Laurent Mekies, que reemplazó a Christian Horner. El francés deberá combinar liderazgo deportivo y resultados inmediatos para evitar que el campeón del mundo se replantee su futuro.

Te puede interesar: ¿Verstappen en Mercedes? Wolff rompe el silencio y revela la verdad sobre el futuro del campeón

El segundo asiento, otra incógnita en Red Bull

Mientras Verstappen se mantiene como pilar, el asiento de su compañero sigue en duda. Yuki Tsunoda no ha convencido y la directiva esperará al final del parón veraniego para definir la alineación de 2026. “Todo está abierto”, explicó Marko.

El futuro de Red Bull no solo depende del neerlandés, sino de cómo se rearme el equipo en la nueva era de la Fórmula 1. Verstappen ha reiterado que quiere competir y ganar con el mismo equipo con el que alcanzó la cima. Pero si el monoplaza no responde, nada está asegurado.