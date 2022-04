Maxi Meza reconoce que Rayados está en deuda con su afición

A pesar de que los Rayados se recuperaron del mal inicio de torneo, el futbolista Maxi Meza reconoce que están en deuda con su afición por no tener al equipo en los primeros cuatro lugares de la tabla general en este Clausura 2022 .

No es tiempo de recriminarse en Monterrey

Gol de Funes Mori, el delantero adelanta a la Pandilla en el Victoria

El argentino habló en conferencia de prensa este miércoles, pero también señaló que no es momento para recriminarse lo que no hicieron, ya que está muy próximo a empezar la fase final de la Liga BBVA MX.

“No es tiempo de lamentarse ni pensar que esto es un fracaso porque eso nos va a jugar en contra en la Liguilla, tenemos que pensar positivo, iremos con las adversidades que tengamos ir por no estar en primero y eso nos va a sacar adelante. Pensar en cosas negativas o un fracaso te hundiría aún más”.

Rayados y su deuda con la afición

Aunque Meza ha sido de los jugadores que mejor desempeño han tenido con el Monterrey en este semestre, entiende que a nivel colectivo el equipo debería estar más arriba que la octava posición en la que actualmente se encuentran.

“Deuda tenemos con los resultados, con la gente que no le dimos los resultados que esperaban, pero después, la disposición, entrega, el respeto, el transpirar por la camiseta lo hemos intentado siempre, pero si no logras los tres puntos, los resultados que te propones parece que todo es deuda, pero no es así, los resultados no han sido favorables, pero siempre vamos a entregar todo”.

Falta de gol en Monterrey

Los Rayados ya tienen garantizado jugar el repechaje, pero hay preocupación por la falta de gol ante la ausencia del delantero Rogelio Funes Mori. Sin embargo, Maxi reparte responsabilidades de este problema.

MEXSPORT

“Nos está faltando contundencia, pero en general, no solo por el delantero. En general falta la contundencia, yo tuve una falla importante contra Atlas. Todos debemos apoyarnos para sacar el mejor nivel y trataremos de mejorar. Es lo que más se trabaja para llegar a la parte importante del torneo con mayor contundencia”.

El riesgo de la quinta amarilla

Finalmente la figura del Monterrey indicó que es consciente de que si recibe una amarilla en el partido contra Tijuana de la última jornada, se perderá el siguiente duelo de fase final, así que jugará con inteligencia.