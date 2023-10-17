Sevilla se llevaría a un jugador de Rayados de Monterrey

Los Rayados podrían perder a un importante elemento de ataque de cara al siguiente torneo, aunque la escuadra regiomontana ya trabaja para prevenir que cualquier situación suceda que no beneficie al club

El jugador que probablemente esté viviendo sus últimos días como jugador de La Pandilla es Maximiliano Meza. El atacante argentino habría despertado el interés de un equipo que milita en el futbol europeo y podría emigrar al Viejo Continente.

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¿Qué equipo quiere a Maxi Meza?

El club que estaría interesado en adquirir los servicios del extremo sudamericano sería el Sevilla que compite en la La Liga de España.

Por su parte, el ex futbolista de Independiente estaría considerando la propuesta de dejar el país.

La razón por la cual Meza habría llamado la atención del conjunto sevillista para unirlo a sus filas es la llegada del técnico Diego Alonso al cuadro ibérico, luego de que el actual campeón de la Europa League cesara a José Luis Mendilibar ante un mal arranque de temporada.

Cabe recordar, que Alonso conoce a Maxi, dirigió al sudamericano justamente en la Liga BBVA MX, cuando el estratega uruguayo estuvo al mando del Monterrey entre 2018 y 2019 en su paso por el balompié azteca.

La directiva encabezada por el Tato Noriega se encuentra en una posición complicada, ya que el contrato del extremo de 30 años se vence en diciembre de este año.

De momento el ex seleccionado albiceleste no ha llegado a un acuerdo y podría irse de Nuevo León sin dejar dinero en las cuentas de la institución.

De acuerdo a la plataforma digital Transfermarkt, Meza tiene un valor de mercado de cinco millones de euros, por lo que en caso de irse como agente libre, los Rayados podrían perder la oportunidad de no recibir una cantidad cercana.

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