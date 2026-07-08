El máximo aficionado del Real Madrid se rindió ante Messi: “Qué culpa tiene Argentina de que...”

La Selección de Argentina y, sobre todo Lionel Messi, han generado muchas críticas en redes sociales durante esta Copa Mundial de la FIFA 2026™. El combinado sudamericano sigue en carrera en el torneo luego de superar de forma infartante los duelos ante Cabo Verde y Egipto, correspondientes a los Dieciseisavos y Octavos de Final de la competición.

Varios aficionados acusan al equipo argentino de recibir “ayudas”, pero un fanático acérrimo del Real Madrid cambió su postura. En la red social de X, el usuario @MarioHurtadoRM, reconocido por ser un aficionado muy leal al conjunto blanco y a Cristiano Ronaldo, sorprendió a sus seguidores con una publicación defendiendo a Messi y a Argentina.

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El fan más grande del Real Madrid defiende a Argentina y Messi

Con más de 34 mil seguidores en la plataforma de X, “Marito”, como le llaman algunos de sus fans, realizó una publicación defendiendo a Argentina respecto a los rivales que ha tenido que enfrentar hasta el momento en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

De forma general, los retractores del combinado sudamericano acusan que el equipo fue designado al lado más “fácil” del cuadro, ya que durante su camino a Semifinales no se ha enfrentado ni enfrentará a ninguna selección considerada como “potencia mundial”.

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En este sentido, Marito defendió a Argentina destacando que ellos hicieron su trabajo, a diferencia de las demás potencias que se quedaron en el camino. “Que culpa tiene Argentina de que Uruguay pechofriara en fase de grupos y pasara Cabo Verde”, comenzó.

“Que culpa tiene Argentina de que Portugal pechofriase con Colombia y eso hiciera que Portugal fuera al otro cuadro donde no estaba Argentina”, añadió y luego agregó: “Que culpa tiene Argentina de que Colombia pechofriara en penaltis contra Suiza”.

Voy a decir algo sobre el camino de Argentina en este Mundial:



- Que culpa tiene Argentina de que Uruguay pechofriara en fase de grupos y pasara Cabo Verde.



- Que culpa tiene Argentina de que Portugal pechofriase con Colombia y eso hiciera que Portugal fuera al otro cuadro… pic.twitter.com/ESDPdCGs2g — (fan) Marito 🐢 (@MarioHurtadoRM) July 8, 2026

Así es el camino de Argentina hasta Semifinales

Durante el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el equipo dirigido por Lionel Scaloni fue designado como cabeza de serie del Grupo J: Austria, Argelia y Jordania fueron sus rivales, donde Argentina consiguió un pleno de victorias avanzando a Dieciseisavos de Final con 9 puntos.

Por ser primero de su grupo, el rival designado para 16avos era el segundo del Grupo H. A pesar de que el grupo tenía a dos campeones del mundo como España y Uruguay, fue la debutante Cabo Verde quien finalizó en segundo lugar y se enfrentó a los sudamericanos.

La ‘Albiceleste’ avanzó y enfrentó a Egipto en Octavos de Final, rival africano que venía de eliminar a Australia en penales la ronda anterior. Ahora, su rival de Cuartos de Final será Suiza, combinado europeo que venció a Colombia en los penales, dando la sorpresa.

En caso de avanzar a Semifinales, Argentina se enfrentará al ganador de Inglaterra contra Noruega. Si los escandinavos logran la sorpresa, el equipo sudamericano podría llegar a la Final sin haber enfrentado a un campeón del mundo en toda la fase de eliminación directa.