¡DE PODER A PODER! El ‘Top 5’ de los goleadores históricos de Cruz Azul y América en el Clásico Joven

Una nueva edición del Clásico Joven se juega este sábado 12 de septiembre de 2026. Cruz Azul y América se enfrentan en el Estadio Banorte a las 21:15 horas, en el duelo estelar de la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026. Más allá de los tres puntos en la tabla general, este enfrentamiento revive las páginas doradas de una rivalidad forjada por grandes romperredes históricos.

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¿Quién es el máximo goleador en el Clásico Joven?

Hablar del Clásico Joven es recordar a los artilleros que marcaron época con ambas camisetas. La cima histórica le pertenece a Carlos Hermosillo, quien ostenta el récord absoluto con 15 anotaciones; un caso extraordinario tras convertir 8 goles para la causa celeste y 7 con las Águilas.

Máximos goleadores de Cruz Azul en el Clásico Joven

Francisco Palencia - 9 goles

Carlos Hermosillo - 8 goles

- Pedro Duana - 7 goles

Rodolfo Montoya - 5 goles

Jonathan 'Cabecita' Rodríguez - 5 goles.

Máximos goleadores de América en el Clásico Joven

Salvador Cabañas - 11 goles

- Luis Roberto Alves 'Zague' - 10 goles

Cuauhtémoc Blanco - 8 goles

Edú - 8 goles

Carlos Reinoso - 7 goles)

Oribe Peralta - 7 goles

Carlos Hermosillo - 7 goles

El choque de este sábado llega en un momento crucial del certamen. Cruz Azul funge como local administrativo en el Banorte buscando imponer condiciones con su propuesta colectiva, mientras que el América intenta adueñarse del protagonismo en cancha ajena para seguir peleando la cima del torneo.

Con el peso de la historia sobre los hombros y la memoria de sus grandes goleadores presente, celestes y azulcremas saltarán al terreno de juego a escribir un nuevo capítulo. La mesa está servida para una noche de emociones intensas, donde el orgullo de la capital y la supremacía del Clásico Joven están nuevamente en juego.

