Es uno de los máximos referentes de la Liga BBVA MX, pero Javier Aguirre no lo consideró para la Selección

La Selección de México enfrenta en la Fecha FIFA de octubre a Colombia y Ecuador. Javier Aguirre dio a conocer una lista de convocados con muchas sorpresas. Así como no pudo llamar a varios lesionados, también dejó a algunos futbolistas de la Liga BBVA MX fuera. Posiblemente, uno de los grandes ausentes, y más ahora que no estará Raúl Jiménez, sea Ángel Sepúlveda. El delantero mexicano pasa por un gran momento, pero viene saliendo de una lesión.

Como centros delanteros, Javier Aguirre decidió llamar a Santiago Giménez y Germán Berterame. Si es necesario, también podría ocupar en dicha posición a Julián Quiñones. Ángel Sepúlveda viene saliendo de una lesión con Cruz Azul, pero su olfato goleador sigue latente, y marcó en el encuentro ante Tigres en el empate a uno.

Getty Images Ángel Sepúlveda fue a entrenar a las instalaciones de Cruz Azul durante el parón

Tras su lesión, Ángel Sepúlveda se perdió algunos partidos de la Liga BBVA MX. Aún así el delantero del Cruz Azul sigue peleando en la tabla de goleo, pues suma seis dianas. Solamente está por debajo de Paulinho, del Toluca, con nueve, y de João Pedro, del Atlético de San Luis, con ocho. Aún restan cinco fechas para que el ex de Chivas pueda hacerse presente en el marcador.

Te puede interesar:



Magistral cobro de Sepu 🔥 pic.twitter.com/J62xSUfJdt — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 5, 2025

Cruz Azul y un duelo de vital importancia

El próximo partido del Cruz Azul es de vital importancia. Para la Jornada 13 se enfrentan al América en el Clásico Joven. Es uno de los partidos que más llama la atención, pues en los recientes años la rivalidad va en ascenso, y más cuando chocan en una instancia final. Los dirigidos por Nicolás Larcamón no solamente tienen la oportunidad de conseguir tres puntos, sino de aumentar su ánimo y además arrebatarle a las Águilas su posición en la general.

La Máquina suma 25 unidades y ocupa los primeros lugares de la general. Han ganado siete partidos, empatado cuatro y solamente perdido uno. Por su parte, el América, con 27 unidades, es segundo y acumula ocho triunfos, tres igualadas y una derrota. El duelo entre ambas instituciones será el 18 de octubre, cuando termine la actividad en la Fecha FIFA.