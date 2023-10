Los jugadores que ocuparían los lugares de Vega, Chicote y Martínez en Chivas

Las indisciplinas volvieron a Chivas y luego de romper el reglamento interno del club, Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez fueron separados del plantel de forma indefinida. El equipo de Veljko Paunovic deberá encarar los siguientes partidos con diferentes elementos debido a las bajas de los tres jugadores.

Te puede interesar: ‘Chicote’ Calderón responde a la sanción de Chivas

Los reemplazos que tendría Chivas

Yael Padilla: El canterano rojiblanco fue de las sorpresas del cuerpo técnico al inicio del torneo. Durante las primeras dos fechas anotó par de goles que colaboraron para los triunfos ante León y Atlético de San Luis. Ha tenido actividad en 10 de los 11 partidos del Apertura 2023 con apenas 17 años. Padilla juega de extremo o interior por izquierda, zonas donde regularmente se desempeña Alexis Vega.

Alejandro Mayorga: El lateral izquierdo tendría posibilidades de sumar minutos en el torneo en el que apenas suma 159 minutos. Es la opción de reemplazo natural para ‘Chicote’, tomando en cuenta que además, el Chiquete Orozco salió con una molestia del partido ante los Diablos Rojos del Toluca.

Hiram Mier: Raúl Martínez apenas era tomado en cuenta en el primer equipo gracias a sus actuaciones con Tapatío. No era un jugador habitual para Paunovic ya que apenas sumó 4 minutos en el Apertura 2023. El lugar en la convocatoria podría ser ocupado por el experimentado Hiram Mier, aunque para la alineación titular, los centrales son Gilberto Sepúlveda, Chiquete Orozco, y Antonio Briseño.

Guadalajara se medirá a los rojinegros del Atlas en una edición más del Clásico Tapatío desde el Estadio de Chivas. Veljko Paunovic deberá alistar el once inicial sin Calderón, que venía siendo uno de los habituales, no así Alexis Vega quien tenía tres juegos consecutivos como suplente. El posible once, sujeto a la evolución de Chiquete Orozco podría ser de la siguiente forma: Rangel, Mozo, Tiba, Pollo, Mayorga, Oso, Beltrán, Padilla, Alvarado, Marín y Cisneros.

Te puede interesar: ¿Quién es Raúl Martínez, el tercer jugador separado de Chivas?