Mayweather Jr manda víveres a la gente de Israel en su jet privado

La crisis que existe en medio oriente con la guerra entre Israel y el grupo Hamas ya llegó al deporte internacional, ya que uno de los boxeadores más importantes en las últimas décadas usó todos sus recursos para enviar víveres a la población israelita.

Se trata del estadounidense Floyd Mayweather Jr, quien en su jet privado habría enviado a Israel más de dos mil kilogramos de víveres empaquetados en más de 100 cajas, dicha información fue informada por el medio enfocado en los deportes TMZ Sports; la aeronave del ex campeón mundial habría llegado el domingo 15 de octubre al aeropuerto israelí.

Mayweather Jr ha seguido el conflicto entre Israel y Hamas

Desde que inició el conflicto bélico entre Israel y Palestina, el ex pugilista estadounidense se ha mostrado cercano a la situación a través de sus redes sociales, sobre todo para la población civil israelí, tras esto tomó la decisión de prestar su jet privado sin cobrar un solo centavo, ya que se enteró que estaban en busca de mover víveres a dicha región a través de aviones.

“Estoy con Israel y los judíos de todo el mundo. Condeno el antisemitismo a toda costa. Defiendo la paz. ¡Defiendo los derechos humanos! ¡El terrorismo nunca es la respuesta!”, escribió Floyd Mayweather Jr en una publicación en la red social Instagram.

El jet privado de Mayweather Jr partió de Los Angeles a Israel

A partir de la semana pasada se inició una gran recolecta de víveres, los cuales empezaron a guardar en el jet privado del ex pugilista en la ciudad de Los Angeles, California; en dicho proceso ayudaron una cuantiosa cantidad de voluntarios.

“Cuando llamé a Floyd y le pregunté si estaría dispuesto a enviar su avión a Israel con los suministros necesarios para los soldados, me contestó, ‘Por supuesto. Te apoyo. No me importa cuánto cueste. Haz que suceda”, comentó uno de los principales socios de Floyd Mayweather Jr en una entrevista en relación a la ayuda que están brindando a los israelíes.

