Mazatlán anuncia limpia de jugadores tras finalizar el Clausura 2023

El Clausura 2023 terminó para el Mazatlán FC. Los ‘Cañoneros’ cayeron en su visita a Chivas en la Jornada 17 y con ello, finalizó su participación en el certamen, como el último de la tabla general.

El rumbo de los sinaloenses no fue el esperado. Iniciaron con Gabriel Caballero en el banquillo y ante los malos resultados, terminaron por cesarlo para contratar a Rubén Omar Romano, pero las cosas no cambiaron, al grado de que no pudieron salir del fondo de la tabla.

Los jugadores que saldrán del Mazatlán

Mediante un comunicado, el Mazatlán dio a conocer la salida de algunos jugadores, así como otros que ya no entran en planes del club y por lo tanto, están como transferibles.

“También damos a conocer que los futbolistas. Marco Fabián, Enrique Cedillo, Luis Fernando Quintana, Oswaldo Alanís, Raúl Sandoval, Emilio Sánchez Efraín Orona y Fernando Illescas, causan baja de nuestra organización, de igual manera los jugadores, Nicolás Vikonis y Ariel Nahuelpan, se encuentran en la lista de transferibles”, fue lo que lanzó el conjunto sinaloense en su comunicado.

Alguno de los nombres que aparecen en esa lista, son de jugadores recientemente contratados y otros que ya llevaban algún tiempo en la institución, pero que no tuvieron muchos minutos en el último torneo.

Rubén Omar Romano también sale de Mazatlán

En el mismo comunicado, el Mazatlán dio a conocer la salida de Rubén Omar Romano. En su corto pasó por el equipo, tuvo dos victorias, un empate y diez derrotas. El triunfo más destacado fue el que sacaron en su visita a Tigres.

“La Directiva de Mazatlán F.C. informa que ha decidido finalizar la relación laboral con el Director Técnico, Rubén Omar Romano, y su equipo de trabajo.a quienes agradecemos el esfuerzo realizado”, añadieron en el comunicado.

Los ‘Cañoneros’ reafirmaron su compromiso para trabajar y tener un mejor siguiente torneo.

La Directiva Cañonera se compromete a realizar un exhaustivo análisis para determinar quienes serán parte del provecto de reconstrucción deportiva que tendrá el club pensando en el torneo Apertura 2023. De igual manera, ya se está trabajando en la reestructura de todas las áreas de la organización con el objetivo de entregar los resultados que la gran afición mazatleca merece

