Mazatlán anuncia a su nuevo entrenador para el torneo Clausura 2023

Mazatlán anunció a Jesús Padrón Pérez como nuevo director técnico del primer equipo femenil para el torneo Clausura 2023. La directiva de “Las Cañoneras” hizo oficial el anunció de Padrón Pérez como nuevo timonel a través de sus redes sociales.

La experiencia de Jesús Padrón Pérez como director técnico

Jesús Padrón Pérez ha dirigido al primer equipo femenil de Atlético San Luis en los torneos Clausura 2022 y Apertura 2021; su marca con el club fue de 38 partidos dirigidos, solo siete victorias, 12 empates y 15 derrotas.

Además, fue auxiliar técnico en la categoría sub 20 del equipo varonil de Atlético San Luis. Igualmente, con Querétaro, estuvo al frente de la división sub 15 y como auxiliar de la sub 13. Igualmente, tuvo un paso en el cuerpo técnico del Atlante en la Liga de Expansión.

El objetivo de Mazatlán en el próximo torneo de la Liga MX Femenil

El equipo de Mazatlán tiene como objetivo calificar por primera vez a la liguilla del futbol mexicano desde su fundación en junio de 2020. Con Jesús Padrón el equipo de Sinaloa espera levantar el paso y salir de los últimos lugares de la tabla general: en el torneo anterior, el Apertura 2022 el equipo acabó décimo séptimo y solo pudieron ganar tres juegos del certamen con José Madrigal como entrenador.

Con jugadoras como Monserrat Peña, Silvia López, Karla Saavedra, Magaly Cortés, Anahí Rentería y Leslie Ríos, Jesús Padrón Pérez quiere conseguir su objetivo. Además, el equipo tiene la duda de la continuidad de Belkis Escalante, su capitana que fue separada del grupo.

¿Cuándo empieza el próximo torneo de la Liga MX Femenil?

La Liga MX Femenil aún no ha presentado de manera oficial el calendario para el próximo torneo. El certamen arrancará en enero y buscará otro monarca en la máxima categoría del balompié femenil luego de que América y Tigres jugarán la final del torneo Apertura 2022 y “Las Amazonas” levantar su quinto título, siendo las más ganadoras de la primera división.