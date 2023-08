¡La convocatoria de D-BUT en Mazatlán fue un éxito!, ¿qué sigue?

La convocatoria para D-BUT ha sido todo un éxito. Con reclutamiento en Mazatlán, Guadalajara, Querétaro y la Ciudad de México, los registros en ‘La Perla del Pacífico’ se encuentran llenos.

Las inscripciones para el reality realizado por TV Azteca y TV Azteca Deportes siguen abiertas, no obstante, en Sinaloa ya no hay cupos disponibles para las visorias a realizarse en el mes de septiembre.

Si eres uno de los seleccionados para demostrar tu talento, revisa tu correo electrónico. En la bandeja de entrada, podrás ver los pasos a seguir en los que encontrarás un folio único e intransferible con el cual, vas a poder presentarte a las pruebas para ser uno de las personas que participan por un lugar en D-BUT con sede en Mazatlán. En caso de no contar con folio, no vas a poder participar en las visorias por lo que no serás tomado en cuenta.

Por otra parte, las convocatorias para las visorias en Guadalajara, Querétaro y la Ciudad de México siguen abiertas, por lo que aún estás a tiempo para registrarte y buscar un lugar en el proyecto de D-BUT.

Como premio, el ganador del reality va a firmar un contrato profesional con el Mazatlán FC de la Liga BBVA MX. Tanto en la rama varonil como en la femenil, el equipo de los ‘Cañoneros’ busca a las próximas estrellas del futbol mexicano.

