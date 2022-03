Nuevo DT de Mazatlán: “Difícilmente alguien va a querer al club como yo”

Después de la destitución de Beñat San Jose del banquillo del Mazatlán FC, Christian Ramírez fue designado como técnico interino de los Cañoneros, previo a su nuevo cargo dentro de la institución morada, Ramírez era el encargado de equipos juveniles en la institución.

Nueva experiencia en la Liga Mx

Para Christian será su segunda experiencia en la Liga Mx , después de haber sido auxiliar técnico de David Patiño en su etapa con los Pumas.

Gran oportunidad al frente del Mazatlán

Para el ex defensa mexicano, el que sea nombrado como entrenador de Mazatlán representa un antes y después en su carrera como entrenador técnico, con la oportunidad de dirigir en la primera división del futbol mexicano.

“Es una gran responsabilidad, esas pequeñas oportunidades que se presenten, hay que aprovecharlas, estoy muy contento y agradecido, además me siento muy orgulloso de Mazatlán porque creo que nos estamos abriendo camino en esta nueva aventura”, confesó Ramírez en entrevista exclusiva con Azteca Deportes.

Aprovechó la suspensión ante Pumas

Debido a la suspensión del encuentro entre Mazatlán FC y Pumas, Christian Ramírez tuvo la oportunidad de tener más días de preparación con los Cañoneros previo a su debut.

“Nos da tiempo para la semana que cerramos, terminamos en México e hicimos un entrenamiento que me permitió cerrar ese corto periodo de conocimiento de los jugadores, si bien los conocía de verlos en la tribuna, en el día a día no los conocía porque mi principal función era con los juveniles, este periodo me sirvió mucho para conocerlos y yo creo que esta semana va a ser muy buena,tendremos días para trabajar una idea y afrontar el juego contra Monterrey”, admitió el estratega mexicano.

Amor al Mazatlán

Christian Ramírez en los años en los que ha trabajado en el conjunto Cañonero ha generado un sentimiento único, identificándose con sus colores de una manera única y pocas veces vista en un proyecto dentro del futbol mexicano.

“Difícilmente alguien va a querer el club en la parte deportiva como yo lo quiero y como yo me siento orgulloso del club”, expresó el nuevo técnico mazatleco.